OECD秘书长称英国退出欧盟将是个错误的决定

路透伦敦4月27日 - 英国广播公司(BBC)引述一份周三稍晚将公布的经济合作暨发展组织(OECD)报告指出，英国6月23日公投若决定退出欧盟，将会导致2020年前英国劳工平均损失相当于一个月的薪水。

OECD秘书长葛利亚接受BBC广播访问时表示，英国退出欧盟将是个错误的决定。

“我们做了许多计算，我们得出的结论是退出欧盟有如课税...这相当于在四年之内损失约一个月的薪水，然后还得缴下去...会有持续性的损失，”

“我们已经做了比较、进行模拟、并且已经考量过事件发生后的各种不同的情景。结论是我们为什么得要花这么多时间、精力及才能来试图弥补一个不当决定所造成的后果，而原本就没有采纳这个不当决定的必要性。”(完)