OECD秘书长称英国退出欧盟将是个错误的决定

特朗普认为有关企业边境税调整的规定过于复杂--WSJ
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透伦敦4月27日 - 英国广播公司(BBC)引述一份周三稍晚将公布的经济合作暨发展组织(OECD)报告指出，英国6月23日公投若决定退出欧盟，将会导致2020年前英国劳工平均损失相当于一个月的薪水。
OECD秘书长葛利亚接受BBC广播访问时表示，英国退出欧盟将是个错误的决定。
“我们做了许多计算，我们得出的结论是退出欧盟有如课税...这相当于在四年之内损失约一个月的薪水，然后还得缴下去...会有持续性的损失，”
“我们已经做了比较、进行模拟、并且已经考量过事件发生后的各种不同的情景。结论是我们为什么得要花这么多时间、精力及才能来试图弥补一个不当决定所造成的后果，而原本就没有采纳这个不当决定的必要性。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。