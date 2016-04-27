OECD秘书长称退出欧盟对英国毫无经济上的好处

路透伦敦4月27日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三表示，若英国选民在6月公投中决定退出欧盟，他完全看不出任何英国可能从中得到经济上的好处。

葛利亚称，OECD一份最新报告显示，在所有假设情境下，与续留欧盟相较，退出欧盟将使英国经济成长受到冲击。

“最好的结果仍比不上留在欧盟，而最坏的结果确实非常糟糕。”他在OECD公布英国退欧影响报告时于伦敦政经学院的讲演表示。

“无论如何我们看不出(退欧)对英国经济有什么好处。”葛利亚并称退欧的风险包括贸易关系减弱，投资下降，及企业可能迁出英国。(完)