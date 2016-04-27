OECD秘书长称退出欧盟对英国毫无经济上的好处

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月27日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三表示，若英国选民在6月公投中决定退出欧盟，他完全看不出任何英国可能从中得到经济上的好处。
葛利亚称，OECD一份最新报告显示，在所有假设情境下，与续留欧盟相较，退出欧盟将使英国经济成长受到冲击。
“最好的结果仍比不上留在欧盟，而最坏的结果确实非常糟糕。”他在OECD公布英国退欧影响报告时于伦敦政经学院的讲演表示。
“无论如何我们看不出(退欧)对英国经济有什么好处。”葛利亚并称退欧的风险包括贸易关系减弱，投资下降，及企业可能迁出英国。(完)
(编译 张明钧/张若琪 审校 蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。