OECD因英国退欧影响9月前暂不公布月度经济领先指标

路透巴黎7月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，该组织将在9月之前暂停公布其最重要的经济指标，因英国公投决定退欧造成的不确定性，可能会使数据具有误导作用或不准确。

位于巴黎的OECD每月都会公布所有成员国的综合领先指标。该指标旨在提示经济活动转折点的初期迹象。

OECD称，本月或下月不会公布上述任何指标，从而搜集更多具显着意义的经济数据。

OECD过去也曾因“重大未预见到或出乎意料的事件”而暂停该数据的公布。OECD上次暂停发布该数据是在2011年4月和5月，因之前日本发生了大地震。

在提到英国公投退出欧盟的影响时，OECD表示，在6月23日公投前搜集到的数据表明OECD国家增长动能稳定，新兴经济体增长加速。

不过，“要到9月初才能取得可捕捉到对预估构成后续以及潜在重大变化的基本数据，”OECD称。

OECD下一次公布预估的时间将在9月8日。(完)