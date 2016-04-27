英国若离开欧盟 将面临“重大负面冲击”--OECD报告

路透伦敦4月27日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，若英国在6月公投中通过退出欧盟，则其庞大的经常帐赤字将更难融通，英镑可能会大跌。

OECD称，英国经济将面临“重大负面冲击”，退出欧盟将使其2020年前的经济规模较续留欧盟小3%，2030年时则将小5%。这是一国际机构对退欧风险发出的最新警告。

OECD在一份报告中指出，英国经济前景的不确定性将会使其更难融通庞大的经常收支差额。

“风险在于大量资本外流，或者资本流入中断，可能威胁经常帐赤字融资，目前经常帐赤字占国内生产总值(GDP)的7%，”OECD称。

OECD支出，其他货币兑英镑升值，将放大(退欧对英国的)金融冲击。

受对6月23日公投的担忧影响，2016年初英镑大幅下跌，但英镑兑美元周三触及12周高位，因有迹象显示“留欧”阵营获得一些动能。但是，民调仍显示对留欧和退欧的支持率相当接近。

OECD警告称，若英国退欧，受到影响的将不仅仅限于英国。

“英国脱欧将对英国经济造成重大负面冲击，并给OECD其它国家也带来经济影响，特别是其它欧洲国家。”报告说道。

OECD估算，欧盟其它国家因英国脱欧事件面临的成本，到2020年时可能约为GDP的1%。

OECD指出，如果英国能够尽力与欧盟达成一个类似近期加拿大与欧盟之间的贸易协议，则脱欧给英国经济造成的部分冲击可以被抵消。这种贸易协议一直被脱欧派视为可参考的模板。

“然而，英国在脱欧以后再进入（欧盟）一体化市场，所面临的准入成本仍将高于当下。”报告写道。（完）