OECD领先指标显示主要经济体成长放缓 中国有企稳迹象

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透巴黎4月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一指出，主要发达经济体的经济成长似乎正在减弱，美国及英国的展望持续恶化，德国经济则是动能下滑。
OECD指出，OECD月度领先指标显示中国、印度及法国有企稳迹象。
“综合领先指标(CLI)持续显示美国、英国及日本成长放缓，而德国及意大利现在也预期将有类似前景，”OECD新闻稿称。
“在印度和法国，成长动能正在企稳。中国和加拿大也浮现趋于稳定的迹象，”OECD说。
OECD称在一项以100为长期均值的指数中，整体OECD国家2月指数下滑至99.6，低于1月的99.7。
欧元区经济仍维持在100.5。法国指数持稳于100.9，意大利则从100.8下滑至100.7。
美国的读数从99.0小幅下滑至98.9，英国从99.2降至99.1，德国的指数从99.8跌至99.7。
中国仍持平在98.4。巴西的读数也保持在97.7，俄罗斯则企稳在98.2。(完)
(编译 蔡美珍/李婷仪 审校 张明钧)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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