OECD调降明年中国经济增速预估

路透北京11月27日电---经济合作暨发展组织（OECD，经合组织）周二调降中国经济增速预估，称欧元区危机可能在未来数月抑制中国出口。

尽管中国经济正摆脱近三年来最严重的增长放缓，房地产市场和基础设施投资的增长令回暖态势也有望持续到2014年，但经合组织警告中国的出口可能依然低迷。

该组织将其对明年中国经济增速预估调降为8.5%，凸显了中国经济增长面临的风险。今年5月，该组织预计明年中国经济将增长9.3%。

不过，该组织的最新预估仍明显高於路透上月的调查中值7.8%。路透是在三季度国内生产总值（GDP）数据发布後进行的调查。

经合组织在最新的全球经济展望报告中称，今年中国经济可能增长7.5%，2014年中国经济增速将达8.9%。

“（中国）经济仍将面临外部冲击。根据以往的情况，出口增长仍将低迷，”该组织称。

该组织称，接下来两年，中国的出口增长应当不会超过9%。过去十年，中国出口的年均增速约为22%。

经合组织指出，如果欧元区危机恶化，明年中国GDP增幅可能会下滑0.6个百分点，2014年则可能下滑1.3个百分点。欧元区是中国最大的出口市场。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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