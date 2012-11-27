OECD调降明年中国经济增速预估

上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透北京11月27日电---经济合作暨发展组织（OECD，经合组织）周二调降中国经济增速预估，称欧元区危机可能在未来数月抑制中国出口。
尽管中国经济正摆脱近三年来最严重的增长放缓，房地产市场和基础设施投资的增长令回暖态势也有望持续到2014年，但经合组织警告中国的出口可能依然低迷。
该组织将其对明年中国经济增速预估调降为8.5%，凸显了中国经济增长面临的风险。今年5月，该组织预计明年中国经济将增长9.3%。
不过，该组织的最新预估仍明显高於路透上月的调查中值7.8%。路透是在三季度国内生产总值（GDP）数据发布後进行的调查。
经合组织在最新的全球经济展望报告中称，今年中国经济可能增长7.5%，2014年中国经济增速将达8.9%。
“（中国）经济仍将面临外部冲击。根据以往的情况，出口增长仍将低迷，”该组织称。
该组织称，接下来两年，中国的出口增长应当不会超过9%。过去十年，中国出口的年均增速约为22%。
经合组织指出，如果欧元区危机恶化，明年中国GDP增幅可能会下滑0.6个百分点，2014年则可能下滑1.3个百分点。欧元区是中国最大的出口市场。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透北京2月17日 - 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出现恐慌性购汇的情况。
路透北京2月17日 - 中国工信部部长苗圩周五表示，中国不会针对美国总统的政策主张出台专门的产业政策，中国制造业不会因为某些人想法改变而改变。