OECD称中国及美国前景趋稳 欧洲仍疲软

独家：通用汽车2018年将生产和测试上千辆无人驾驶汽车--消息
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。
路透巴黎11月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,主要经济体的经济前景仍低迷,但加拿大、中国及美国趋缓的迹象日增.
OECD最新全球经济月度报告称,OECD的9月综合领先指标连续第三个月持稳於100.2.
美国领先指标由8月的100.8小升至100.9,OECD指出,这显示美国经济逐渐趋稳.
中国领先指标连续四个月持稳於99.4,加拿大领先指标亦持平於99.7.
但在欧元区部分,德国前景恶化,9月指标由上月的99.0降至98.7.法国指标由99.6跌至99.5.
"相较于最近几个月综合领先指标显示前景恶化,意大利也出现初步的回稳迹象,"OECD称.意大利指标由98.9升至99.0.
OECD的欧元区指标持稳於99.4,但这个水准仍显示成长前景疲软.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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