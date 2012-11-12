OECD称中国及美国前景趋稳 欧洲仍疲软

路透巴黎11月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,主要经济体的经济前景仍低迷,但加拿大、中国及美国趋缓的迹象日增.

OECD最新全球经济月度报告称,OECD的9月综合领先指标连续第三个月持稳於100.2.

美国领先指标由8月的100.8小升至100.9,OECD指出,这显示美国经济逐渐趋稳.

中国领先指标连续四个月持稳於99.4,加拿大领先指标亦持平於99.7.

但在欧元区部分,德国前景恶化,9月指标由上月的99.0降至98.7.法国指标由99.6跌至99.5.

"相较于最近几个月综合领先指标显示前景恶化,意大利也出现初步的回稳迹象,"OECD称.意大利指标由98.9升至99.0.

OECD的欧元区指标持稳於99.4,但这个水准仍显示成长前景疲软.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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