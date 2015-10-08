中国等主要经济体成长放缓 欧元区表现稳定--OECD

路透巴黎10月8日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四公布，全球多数主要经济体成长似乎放缓，其中包括美国，尤其是中国。

OECD的月度领先指标显示，经济成长普遍放缓。但欧元区经济成长稳定，实际上法国和意大利等欧元区国家还出现增长，另外印度也是如此。

OECD称，中国指标从97.6进一步降至97.2。美国指标从99.5降至99.2，日本从99.9降至99.8，英国则从99.7降至99.5。

亮点方面，整体欧元区指标持稳于100.7，德国指标也持平于100.0。法国指标从100.7升至100.8，意大利则从100.9升至101.0。

主要新兴市场经济体中，印度指标从99.8升至99.9。除中国外，巴西和俄罗斯指数也下降。

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