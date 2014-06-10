OECD领先指标显示发展中国家经济增长势头放缓

路透巴黎6月10日 - 周二公布的经济合作暨发展组织(OECD)月度领先指标显示，主要发展中国家的经济增长势头在放缓，不过印度除外，同时多数发达国家的经济前景稳定。

OECD称其涵盖33个成员国的领先指标达在4月为100.6，连续六个月持平，且高过长期均值100。

OECD表示，领先指标显示大多数富裕的发达国家“增长势头稳健。”

但巴西、中国和俄罗斯的增长低于趋势水平。印度领先指标持稳于97.9，OECD称这是印度经济周期中初步出现积极拐点。

美国前景展望稳定，领先指标数月来持于100.5未变。OECD称欧元区的动能出现积极改变，指标从3月来便一直稳定在101.1，并高于之前的月份。

不过日本的领先指标继续下滑，从100.7降至100.6，因该国于1997年以来首次上调消费税，消费者相应作出调整。(完)

(编译 田建华/艾茂林; 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。