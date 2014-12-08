OECD领先指标显示欧洲增长失去动能 中国经济成长动能稳定

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透巴黎12月8日 - 据经济合作暨发展组织(OECD)称，欧洲经济成长料将继续失去动能，但其他多数主要经济体和OECD区域前景总体稳定。
OECD领先指标显示英国增长放缓，德国和意大利增长动能下降，法国经济成长动能稳定。
整体领先指标持稳于100.4，高于100的长期均值。
德国领先指标从前月的99.7小幅降至99.5，意大利从101.2下滑至101.1。
OECD称，其他主要经济体中，领先指标持续显示美国、加拿大、中国和巴西经济增长动能保持稳定。
该机构称，日本经济动能出现转为正面的初步迹象，但俄罗斯的领先指标显示该国经济成长暂时失去动能。
报告称，印度是领先指标唯一明确指向增长的主要经济体。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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