OECD称判断人民币贬值是否旨在推动出口为时尚早（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增谈话细节)
路透东京9月7日 - 经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎周一表示，现在就将中国近期的人民币贬值举措解读为企图提振出口以刺激经济，还言之太早。
玉木林太郎在东京的一新闻发布会上表示，如果是要提振出口，人民币的贬值幅度还太小。
玉木林太郎表示，考虑到中国的经济结构，人民币汇率 CNY=CFXS 下跌将提高进口成本，可能会抵消出口增长带来的好处。
“在日本也是，弱势日圆惠及出口商，但对进口企业造成了损失。由此看，光靠汇率很难神奇地一次就推动出口。”
“要说让人民币波动更贴近市场的举措，是为了使中国重回出口拉动经济的老路，是太快下定论了，”玉木林太郎说。
2015年中国经济增速看来将创下25年来最低水平，内地股市自6月中期以来暴跌40%，使全球金融市场陷入动荡。
玉木林太郎称，不用太担心经济放缓，应当密切关注中国是否能实施结构性改革，实现稳定的、可持续的经济增长。
他说，“如果中国持续以11%的速度增长，会更令人担忧。”
“中国的困境或经济转变从某种意义上来看，与(向消费和内需拉动型经济前进的)方向一致，”他并称。
上周20国集团(G20)财经官员在土耳其的会议上表示，8月中国人民币贬值和股市大跌，都是向更加自由化的经济转变过程中遇到的困难。(完)
(编译 王洋/李春喜 审校 蔡美珍/张涛)
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