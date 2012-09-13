中印俄三国经济未来几季将维持放缓

路透巴黎9月13日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,主要新兴市场经济体--中国、印度和俄罗斯成长放缓情况在未来几季将持续,而欧元区前景仍旧疲弱.

OECD称,中国7月综合领先指标(CLI)持稳於6月的99.1,数据低於长期均值100,显示经济呈现放缓.

印度指标亦维持稳定,但在更低的水准98.1,俄罗斯指标则从6月的99.6降至99.1.

OECD表示,未来数个季度发达国家也将继续处於艰难境地.该组织上周调降了七国集团(G7)大部分成员国的经济增长预估,称欧元区债务危机已蔓延至核心国家.

"综合领先指标显示,大部分OECD和非OECD主要经济体未来数个季度都将持续失去动能,"OECD表示.

美国的领先指标从100.9降至100.8.欧元区的指标仍低於100关口,从99.5小跌至99.4.意大利在欧元区主要经济体中表现落後,从98.9降至98.8.

OECD称,7月G7的领先指标持稳於100.3,OECD成员国的整体指标从100.3下滑至100.2.(完)

--编译 王冠中/丁琦; 审校 高琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。