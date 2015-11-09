OECD预计明年中国经济成长率降至6.5% 2017年降至6.2%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透香港11月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)表示，明年中国经济成长率可能将放缓至6.5%，2017年进一步降至6.2%，暗示在近些年高速增长后，中国适应经济成长降温之际，中国决策者将面临艰巨的任务。
在半年一度的经济展望报告中，OECD提醒称，中国政府的财政刺激不会长期持续下去，因为这有可能把急需的民间投资挤压出去。
“额外的财政措施将以失衡加剧及挤压民间投资为代价，提振短期经济成长，”该报告称。
OECD预计今年中国经济成长率为6.8%，同时提醒称由于制造业出厂价格持续下跌，实质借贷成本已在持续上涨。
除去放宽货币政策外，中国政府增加财政支出以支持基建投资。
OECD称，政府近期推出的各项举措可能暂时抑制了资本外流；这些举措包括更严格检查企业和个人购汇，以及打击非法外汇交易。
不过OECD称：“利差的收窄和经济增速放缓可能会导致进一步的资本外流，并对汇率构成压力。”(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。