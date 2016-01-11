OECD领先指标显示欧元区稳定增长 中国有持稳迹象

汇丰CEO称将在英国脱欧后把创造约20%交易收入的员工迁至巴黎
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透巴黎1月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一指出，中国经济状况持稳，欧元区展望为稳定增长，而英美两国经济正失去动能。
从OECD月度领先指标来看，中国及巴西出现稳定的迹象。
“英美两国的综合领先指标(CLI)虽位于相对高档，但指向经济成长放缓，”OECD在声明中指出。
最新的评估中，欧元区指标仍维持于100.6，意大利与法国指标为100.9。
美国指标从99.2下滑至99.1，英国指标由99.3降至99.1。
中国为98.4，高于上月的98.3。巴西则由99.3上升至99.5，俄罗斯从99.6降至99.4。(完)
(编译/审校 龚芳/陈宗琦)
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