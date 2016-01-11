OECD领先指标显示欧元区稳定增长 中国有持稳迹象

路透巴黎1月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一指出，中国经济状况持稳，欧元区展望为稳定增长，而英美两国经济正失去动能。

从OECD月度领先指标来看，中国及巴西出现稳定的迹象。

“英美两国的综合领先指标(CLI)虽位于相对高档，但指向经济成长放缓，”OECD在声明中指出。

最新的评估中，欧元区指标仍维持于100.6，意大利与法国指标为100.9。

美国指标从99.2下滑至99.1，英国指标由99.3降至99.1。

中国为98.4，高于上月的98.3。巴西则由99.3上升至99.5，俄罗斯从99.6降至99.4。(完)