全球金融: 贷款展期需求将持续给政府带来压力

路透巴黎2月27日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三说,OECD内大多数发达国家的借贷需求今年将回到纪录水平,而且筹资成本将更昂贵.

雪上加霜的是,未来三年内,OECD成员国现有的长期债务里平均有30%需要进行再融资.

OECD在主权债务年度展望中显示,计入债务赎回的话,OECD国家今年必须借贷10.9万亿(兆)欧元,高于去年的10.8万亿,并追平2010年创下的纪录水平.

该报告预估OECD长期平均利率今年将从去年的3.2%升至4.0%.

不过,OECD国家公共赤字与经济产出之比今年料平均降至2.3%,是2008年全球金融危机以来最低水平.

"想以最低成本水平、以合理的展期风险筹募庞大的资金需求,这仍然是个大挑战,"OECD称.该组织并称许多公共债务管理单位正努力筹募更长期的债务,如此一来就无须频频涉足市场.

但是OECD特地以美国为例,警告称长期债务可能会抵销部分央行压低长期利率措施的效应.(完)