全球金融: 贷款展期需求将持续给政府带来压力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透巴黎2月27日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三说,OECD内大多数发达国家的借贷需求今年将回到纪录水平,而且筹资成本将更昂贵.
雪上加霜的是,未来三年内,OECD成员国现有的长期债务里平均有30%需要进行再融资.
OECD在主权债务年度展望中显示,计入债务赎回的话,OECD国家今年必须借贷10.9万亿(兆)欧元,高于去年的10.8万亿,并追平2010年创下的纪录水平.
该报告预估OECD长期平均利率今年将从去年的3.2%升至4.0%.
不过,OECD国家公共赤字与经济产出之比今年料平均降至2.3%,是2008年全球金融危机以来最低水平.
"想以最低成本水平、以合理的展期风险筹募庞大的资金需求,这仍然是个大挑战,"OECD称.该组织并称许多公共债务管理单位正努力筹募更长期的债务,如此一来就无须频频涉足市场.
但是OECD特地以美国为例,警告称长期债务可能会抵销部分央行压低长期利率措施的效应.(完)
(编译 李婷仪; 审校 高琦)
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