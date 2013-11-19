OECD下调明年全球经济增速至3.6%

路透巴黎11月19日 -经济合作暨发展组织(OECD)周二下调全球经济成长预估，称新兴市场放缓拖累全球经济复苏，且发达国家在经历数年债务危机后，难以恢复景气。

OECD在最新的经济活动报告中预测，明年全球经济成长3.6%。

尽管这一数字高于今年经济成长速度预测值2.7%，但低于5月发布上次经济展望时对2014年的经济成长预估值4.0%。

OECD首席经济学家帕多安(Pier CarloPadoan)对路透称，“出于很多原因我们降低了预估，但最重要的一点是新兴市场国家增长放慢，”其还指称因贸易减缓且投资不振。

帕多安称，发达经济体将无力填补多个主要新兴经济体失去的动能；美联储控制货币刺激的前景引发资本外流，伤及这些新兴经济体。

“美国经济正在增长，但必需解决财政问题，”帕多安表示，“欧元区恢复增长但力度很弱，日本增长加快，只是问题在于能否持续。”

OECD称，随着明年经济活动增强美联储应当缩减购债规模，其预测美国2014年经济增速达到2.9%，这将是2005年以来最好的表现，对今年的预估是1.7%。

尽管美国经济前景改善，OECD认为若该国触及债务上限则将对全球经济复苏构成重大威胁。该机构称“有强烈理由”废除掉这个上限。

**欧洲复苏之路坎坷**

在近几年来一直扮演拖累全球经济增长角色之后，终于看到欧元区从为期两年的衰退中走出，明年料将增长1.0%，稍稍低于5月时预估的增长1.1%。

OECD表示，在欧债危机仍存在复燃风险的情况下，欧元区各国的复苏将不会平坦，会伴之以高青年失业率和低通胀率。

这给了OECD充足理由判断欧洲央行将把目前的宽松货币政策至少维持到2015年末，并可能会在出现通缩时动用非常规手段。

作为地区经济引擎的德国，其今明两年经济增速料分别为0.5%和1.7%，而OECD在5月时预估明年德国经济将增长1.9%。法国明年经济增速料为1.0%，稍高于之前预估的增长0.8%。

欧元区之外，OECD大幅上修其对英国成长的预估，并预期英国央行将在2015年底开始升息，届时英国失业率料降至7%。

OECD现在预期明年经济成长率为2.4%，先前预估为1.5%。

“在这样的预期下，劳动和产品市场的闲置情况将会缩小，而货币政策立场应会在2015年最后一季开始趋于正常化，”OECD称。

英国央行上周公布的最新预估显示，根据当前的市场利率估算，英国失业率将在2015年下半年降至7%，但央行总裁卡尼强调，这并不会自动触发升息举措。

受到今年格外宽松的货币政策激励，日本明年料将成长1.5%，高于5月预估的成长1.4%，但低于2013年的成长1.8%。(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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