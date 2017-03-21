中国今年经济增长料放缓至6.5% 2018年降至6.3%--OECD报告

路透北京3月21日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二预测，2017年中国经济增长可能放缓至6.5%，2018年进一步降至6.3%。不过随着全球需求增强，中国出口料将改善。

OECD在周二公布的半年度经济展望报告中对中国企业债激增发出警告。

“如果谈及风险，我们认为从内部而言，最大的风险来自影子银行以及银行体系信贷累积和快速增长带来的风险，”OECD经济部部长阿尔瓦罗•桑托斯•佩雷拉(Alvaro Santos Pereira)对记者表示。

“我认为加大力度解决这个问题非常重要。”

他说，中国的企业债务约相当于GDP的175%，在新兴市场经济体中位列最高之一，其中国有企业债务占75%左右。

“我们最推荐的做法之一，就是取消对国有企业和其他政府与公共实体的隐性担保，”OECD经济部中国地区负责人Margit Molnar说。

她说，这类担保促使国有企业和地方政府投资载体继续积累债务。

报告指出，中国的金融风险正在升级，原因在于企业负债高、非银行活动升温、以及产能过剩严重。

OECD对2017年的预期符合中国政府今年经济增长6.5%左右的目标，去年为6.5-7%的区间。中国2016年经济增长了6.7%，为26年来最低。

一些分析师认为，更加温和的增长目标将赋予决策者更大空间来解决债务风险，推动改革，不过当局料将谨慎推行以免伤及经济增长。

报告称，经济增长率仍保持在高点，“但随着人口老龄化以及经济模式由投资转向消费的再平衡过程，增长率将逐步适度地趋于缓和。”

预计今年出口额料增长3.4%，明年增幅为3.3%，均高于去年的2.3%，受益于全球增长。

预期今年进口额将增长7.7%，2018年为6.0%，低于去年8.6%的增长率，因来料加工减少。

OECD表示，中国做为全球第二大经济体，需要更多创新、创业精神、有效的企业治理，并且对国营企业进行改革。

OECD的报告并未特别点出美国保护主义上升所带来的威胁，但指称一些伙伴国的保护主义将对中国出口业造成伤害。

不过，OECD称中国可通过与其他伙伴国家签订自贸协定减轻此类风险。

“保护主义兴起的浪潮若是达到部分人士所谈论的水平--甚至于让过去10、15年来的进展向后倒退--那么每个人都将付出极大的代价。”Pereira说。

OECD称，中国快速的经济增长向来伴随着不均衡情况扩大，这个问题可以通过改革税制和户籍登记制度来解决。(完)