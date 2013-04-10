版本:
中国
国际财经 | 2013年 4月 10日 星期三 18:55 BJT

全球多数主要经济体增长提速 美国领先--OECD

路透巴黎4月10日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三称，多数工业化国家经济增长在提速，包括欧元区在内，而美国处于领先。

OECD月度领先指标显示，日本增长走坚，中国增长升温；意大利的前景正在改善，法国趋稳。

不过，印度经济增长料将放缓。此外，俄罗斯、巴西和英国的领先指标则反映出这些国家的经济增长将徘徊在趋势水准附近。

OECD-33个成员国的月度领先指标从1月的100.4微升到2月的100.5，略高于长期均值100.0。

欧元区领先指标在过去一个月里也略有提升，2月报99.9，高于1月的99.7和去年10月的99.4。

2月法国领先指标报99.6，高于1月的99.5，表明法国经济不会进一步下滑。OECD还表示，德国经济增长正在提速。（完）

(编译 艾茂林/高琦 审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐