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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 18:15 BJT

表格：OECD对G7国家第一季及第二季GDP预估

GDP成长率(环比年率)

12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2

美国 2.0 1.3 3.1 0.1 3.5 2.0 日本 6.2 -0.9 -3.7 0.2 3.2 2.2 欧元区三大* -0.2 -0.4 0.4 -2.3 0.4 1.0 德国 2.0 1.1 0.9 -2.3 2.3 2.6 法国 -0.2 -0.4 0.7 -1.2 -0.6 0.5 意大利 -3.7 -3.0 -0.8 -3.7 -1.6 -1.0 英国 -0.3 -1.5 3.8 -1.2 0.5 1.4 加拿大 1.2 1.9 0.7 0.6 1.1 1.9

G7 1.8 0.4 1.4 -0.5 2.4 1.8 * 欧元区最大三国(德国、法国及意大利)加权平均.(完)

(编译 李婷仪/隋芬; 审校 艾茂林)
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