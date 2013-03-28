表格：OECD对G7国家第一季及第二季GDP预估

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
GDP成长率(环比年率)
12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2
美国 2.0 1.3 3.1 0.1 3.5 2.0 日本 6.2 -0.9 -3.7 0.2 3.2 2.2 欧元区三大* -0.2 -0.4 0.4 -2.3 0.4 1.0 德国 2.0 1.1 0.9 -2.3 2.3 2.6 法国 -0.2 -0.4 0.7 -1.2 -0.6 0.5 意大利 -3.7 -3.0 -0.8 -3.7 -1.6 -1.0 英国 -0.3 -1.5 3.8 -1.2 0.5 1.4 加拿大 1.2 1.9 0.7 0.6 1.1 1.9
G7 1.8 0.4 1.4 -0.5 2.4 1.8 * 欧元区最大三国(德国、法国及意大利)加权平均.(完)
(编译 李婷仪/隋芬; 审校 艾茂林)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%