全球经济：OECD下调主要发达经济体成长预估，敦促ECB出台强力措施

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
**建议欧洲央行实施量化宽松**
OECD称，虽然随着需求复苏，欧元区的通胀率应会上升，但8月的消费者物价调和指数(HICP)为五年低点0.4%，这样接近于零的水平加大了通缩的风险。
“鉴于低增长的经济前景、以及若通胀继续接近于零可能进一步削弱需求，甚至使增长为负值，OECD建议(欧洲央行)对欧元区采取更多货币支持措施，”OECD在声明中称。
“欧洲央行最近推出的措施受到欢迎，但进一步采取措施，包括实施量化宽松，也是有依据的，”声明称。
OECD预测今明两年日本经济将分别增长0.9%和1.1%，经济将走出4月消费税上调的影响。OECD 5月时的预测分别为增长1.2%和1.3%。
OECD预测中国今年经济增长稳定在7.4%，明年料为7.3%，与5月时的预测维持不变。(完)
(编译 洪曦/王丽鑫/李春喜 审校 张涛/王洋/艾茂林)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
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