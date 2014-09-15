全球经济：OECD下调主要发达经济体成长预估，敦促ECB出台强力措施

**建议欧洲央行实施量化宽松**

OECD称，虽然随着需求复苏，欧元区的通胀率应会上升，但8月的消费者物价调和指数(HICP)为五年低点0.4%，这样接近于零的水平加大了通缩的风险。

“鉴于低增长的经济前景、以及若通胀继续接近于零可能进一步削弱需求，甚至使增长为负值，OECD建议(欧洲央行)对欧元区采取更多货币支持措施，”OECD在声明中称。

“欧洲央行最近推出的措施受到欢迎，但进一步采取措施，包括实施量化宽松，也是有依据的，”声明称。

OECD预测今明两年日本经济将分别增长0.9%和1.1%，经济将走出4月消费税上调的影响。OECD 5月时的预测分别为增长1.2%和1.3%。

OECD预测中国今年经济增长稳定在7.4%，明年料为7.3%，与5月时的预测维持不变。(完)