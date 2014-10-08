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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 18:22 BJT

全球经济：OECD称8月多数发达经济体增长势头稳定，欧元区较弱

巴西、俄罗斯和中国增长势头预计也将保持稳定。

该指标自2013年11月以来一直接近或处于100.50。

但欧元区有迹象示成长减弱，德国指标从7月的100.1降至99.7。周二出炉的官方数据显示，德国8月工业生产降幅大于预期，创下2009年初金融危机以来的最大降幅。

OECD表示，还有迹象显示意大利增长失去动力。

英国指标从7月的100.8小幅降至100.7，显示经济稳定增长。

OECD表示，一次性因素或许可以解释日本指标从99.8降至99.6。OECD并称，印度指标从98.8升至99.0，是显示增长势头增强的唯一主要经济体。(完)

(编译 艾茂林/杜明霞; 审校 张涛/李春喜)
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