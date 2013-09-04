更新版-全球经济：欧洲将加入美国引领的复苏行列，新兴市场景气放缓--OECD

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
英国料将成长1.5%，远高于5月预估的成长0.8%。
OECD表示，虽然主要发达经济体在回暖，但很多新兴经济体放缓可能拖累全球增长。
不过中国是新兴经济体中的一个例外，中国今年经济成长料加快，全年成长率料达7.4%。
OECD称，鉴于美国经济有望保持稳定增长，美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债是适当的。
美联储5月时暗示考虑放慢购债速度。
欧元区方面，OECD表示欧洲央行应保有降息的可能性，以防经济复苏停步不前。
意大利经济今年料萎缩1.8%，帕多安称南欧负债累累的国家仍需放松货币政策。
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(审校 王翔琼/徐文焰)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。