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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 11:40 BJT

更新版-全球经济：欧洲将加入美国引领的复苏行列，新兴市场景气放缓--OECD

英国料将成长1.5%，远高于5月预估的成长0.8%。

OECD表示，虽然主要发达经济体在回暖，但很多新兴经济体放缓可能拖累全球增长。

不过中国是新兴经济体中的一个例外，中国今年经济成长料加快，全年成长率料达7.4%。

OECD称，鉴于美国经济有望保持稳定增长，美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债是适当的。

美联储5月时暗示考虑放慢购债速度。

欧元区方面，OECD表示欧洲央行应保有降息的可能性，以防经济复苏停步不前。

意大利经济今年料萎缩1.8%，帕多安称南欧负债累累的国家仍需放松货币政策。

浏览OECD预估表格，请点选 (完)

(审校 王翔琼/徐文焰)
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