OECD 10月领先指标微升 主要经济体前景大多有所改善

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透巴黎12月9日 -经济合作暨发展组织(OECD)周一称，多数主要经济体的前景有所改善，其中欧元区经济增长势头随着债务危机的消散而加快。
OECD表示，该机构涵盖33个成员国的综合领先指标表明，增长已经回到长期趋势水平。
10月领先指标从9月的100.6微升至100.7，进一步远离100的长期均值，创下逾两年高点。
欧元区领先指标从9月的100.7升至100.9。OECD在声明中称，这是“增长势头出现的正面改变”。
欧洲经济火车头德国的领先指标从100.5升至100.7；法国则从9月的长期趋势水准100升至100.2。
OECD称，美国经济运行正接近趋势水平，领先指标稳定在100.8。日本领先指标从101.1升至101.3。
OECD在上个月把明年的全球经济增长预估从4.0%调降至3.6%。其表示，新兴市场经济体减速拖累全球增长，同时发达经济体经历过数年的债务危机后，难以增强经济中的疲弱环节。
中国领先指标从99.2升至99.4，印度连续第四个月守在97.6，俄罗斯亦持平于99.7。(完)
(编译 徐文焰；审校 王洋)
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