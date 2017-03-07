焦点：全球经济温和复苏受到经济民族主义和汇率波动的威胁--OECD

路透巴黎3月7日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，全球经济的温和复苏正受到经济民族主义和央行政策背离的威胁。在最新发布的报告中，OECD仅略微上调了全球经济增长预估。

OECD预测2017年全球经济增长3.3%，2018年增长3.6%，与11月时的上次预测相同。

OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)表示，美国升息可能给一些借款人造成破坏性的金融市场波动，另一方面可能推高美元。

“经济国家主义是一个大得多的变数，因为我们不清楚此时这些言论会如何转化为实际政策，”曼恩向路透称；与此同时，OECD公布了主要经济体最新展望报告。

美国总统特朗普去年竞选时誓言在贸易方面将以“美国为先”，并且呼吁针对从中国和墨西哥的进口采取新关税政策，这在美国主要贸易伙伴中间引发恐慌。

虽然美国政府并不是唯一利用民族主义措辞的国家，但曼恩表示，OECD曾估计美国进口成本每增加10%，对经济产生的渗透作用，最终将提振出口成本增加15%。

**动荡时期**

OECD表示，鉴于多数国家的经济只是温和复苏，金融市场正在与经济现状脱节，因消费者支出和企业投资依然疲弱。

OECD指出，由于外界广泛预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在一段时间内稳步升息，汇率因此可能波动。

近些年享受廉价美元贷款的新兴市场借款人可能面临风险，特别是民间部门债务过高的国家，例如中国。

OECD在对主要经济体的最新预估中，预计美国经济今年增长2.4%，受国内需求增强提振，11月时预估为增长2.3%。

OECD预测2018年美国经济增长达到2.8%，低于11月时预测的增长3.0%，政府扩大支出帮助抵消了升息和美元走强的影响。

在宽松货币政策以及部分成员国放松财政政策的作用下，欧元区今明两年经济增长率料保持在1.6%，11月时预测2017年增长1.6%，2018年增长1.7%。

由于通胀上升打击英国消费者购买力，企业因退欧搁置了投资计划，2018年英国经济增速预计将从今年的1.6%放缓至1.0%。OECD在11月时预测英国经济今年增长1.2%，2018年增长1.0%。

日本的财政宽松政策预计支撑今年经济增长1.2%，不过到2018年将放慢至0.8%。11月时OECD预测该国今年增长1.0%，2018年也预测增长0.8%。(完)