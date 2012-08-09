新兴经济体放缓态势蔓延至俄罗斯--OECD

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透巴黎8月9日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四公布的最新报告显示,俄罗斯跟印度和中国一样,出现经济将放缓的态势,中印两国经济目前已经显示出放缓迹象.
OECD称,俄罗斯6月综合领先指标(CLI)降至99.5,5月时为100.3.
OECD表示,中国和印度的综合领先指标继续显示经济放缓,而巴西经济活动则似乎出现比上个月评估更为温和的回暖态势.
OECD国家整体指标下滑至100.3,显示经济温和称,2月至5月间该指标均保持在100.4.
唯一出现改善的国家是英国.该国综合领先指标由99.8上涨至99.9,显示经济活动暂时好转.
"综合领先指标...持续表明多数主要OECD经济体的经济活动趋弱综合,其他多数主要非OECD经济体的经济放缓."OECD表示.
欧元区方面,法国和德国成长仍疲弱,意大利经济放缓的风险看似加大.欧元区领先指标从99.5下降到99.4(完)
--编译 田建华/洪曦;审校 白云
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