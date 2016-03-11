严厉的环保政策并不妨碍全球出口--OECD

路透伦敦3月10日 - 周四公布的经济合作暨发展组织(OECD)一项研究显示，与那些政策规定宽松的国家相比，在碳税和空气污染规定等方面的环保政策严厉的国家，在全球贸易中的劣势并不大。

当前欧洲立法界正在研究如何弥补能源密集型行业所付出的与欧盟碳排放交易系统(ETS)相关的成本。ETS针对污染企业排放的每吨二氧化碳收取费用。

“环保政策决不是国际贸易模式的主要推动因素，”OECD首席经济学家Catherine L. Mann在声明中称。

“政府不应再继续假设更严格的规定会打击出口份额，而是应当将注意力放在他们能从创新中获得的优势方面。”

研究发现，1995-2008年期间，丹麦、德国和瑞士这些环保政策最严格的国家，对巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等金砖国家的出口增长了112亿美元，金砖国家都是政策偏宽松的新兴市场大国。

报告称，若没有严格法规，则化工和金属等重污染行业的出口应该会增长3%；但电子等较清洁产业的出口增加3%，则抵消了这一影响。

根据欧洲的ETS，在担心负担成本的行业大力游说之下，欧盟执委会发放免费的碳排放许可证，以防欧盟企业迁到排放限制没有那么严苛的地方。

大约有180个行业目前在所谓的“碳泄漏”名单上，但到2019年确定最终名单时，行业数量将被削减至50个左右。

“这些在环保政策环境下受到保护的企业进行创新并减排的动力要小得多，”OECD的Tomasz Kozluk和该报告的共同撰写人周四向记者表示。

欧盟执委会估计，2021-2030年期间碳排放许可的价值将为1,600亿欧元(1,740亿美元)。

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