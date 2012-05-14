OECD呼吁欧盟放宽预算规定以协助经济增长

路透罗马5月13日电---经济合作暨发展组织(OECD)一位高级官员周日表示,欧盟应将公共投资排除在预算赤字之外,并发行欧元区共同债券帮助经济增长.

OECD副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)对意大利新闻报表示,欧盟最近达成的控制公共财政的"财政协定"不应再重新协商,但他支持关於如何评估预算赤字及债务的新规定.

"投资支出不应被计入赤字及债务,"帕多安说."欧元区共同债券也应该推出."

帕多安警告称,希腊离开欧元区的风险正在增加.

"这个风险比六个月前还要大,"他说.

他表示,希腊债务违约的话将是"大灾难",尤其是在社会层面.他还说那些忽视其严重性的人"不负责任".(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。