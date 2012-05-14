OECD呼吁欧盟放宽预算规定以协助经济增长

调查：亚洲机构投资者对固定收益ETF的投资配比大幅跳升
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透罗马5月13日电---经济合作暨发展组织(OECD)一位高级官员周日表示,欧盟应将公共投资排除在预算赤字之外,并发行欧元区共同债券帮助经济增长.
OECD副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)对意大利新闻报表示,欧盟最近达成的控制公共财政的"财政协定"不应再重新协商,但他支持关於如何评估预算赤字及债务的新规定.
"投资支出不应被计入赤字及债务,"帕多安说."欧元区共同债券也应该推出."
帕多安警告称,希腊离开欧元区的风险正在增加.
"这个风险比六个月前还要大,"他说.
他表示,希腊债务违约的话将是"大灾难",尤其是在社会层面.他还说那些忽视其严重性的人"不负责任".(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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