OECD领先指标显示欧元区主要国家出现经济增长迹象

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透巴黎2月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一发布的最新领先指标显示，欧元区主要国家经济增长前景已改善。OECD称，领先指标显示多数大规模经济体增长稳定，欧元区内的德国、意大利和西班牙出现经济回升迹象。
“这一指标显示整个OECD地区，以及包括美国、加拿大、日本、中国和巴西在内的一些主要经济体增长动力稳定，”OECD称。
“该指标显示英国经济增长动能放缓，不过仍处于相对较高水平。”
该指数显示印度经济增长稳定，但俄罗斯持续失去增长动能，OECD称。
较之100的长期均值，欧元区最新月度数据仍维持在100.6。在成员国经济体中，德国在下降数月后再度上涨，此次报99.7，前月为99.6。
意大利数据从100.9涨至101.0。
OECD整体数据从100.4增至100.5，美国数据持稳于100.4。中国则从99.1涨至99.3；印度从99.3增至99.4。
而俄罗斯从100.0降至99.4；英国从100.3降至100.2。(完)
(编译 于春红; 审校 屈桂娟)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)