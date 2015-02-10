OECD领先指标显示欧元区主要国家出现经济增长迹象

路透巴黎2月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一发布的最新领先指标显示，欧元区主要国家经济增长前景已改善。OECD称，领先指标显示多数大规模经济体增长稳定，欧元区内的德国、意大利和西班牙出现经济回升迹象。

“这一指标显示整个OECD地区，以及包括美国、加拿大、日本、中国和巴西在内的一些主要经济体增长动力稳定，”OECD称。

“该指标显示英国经济增长动能放缓，不过仍处于相对较高水平。”

该指数显示印度经济增长稳定，但俄罗斯持续失去增长动能，OECD称。

较之100的长期均值，欧元区最新月度数据仍维持在100.6。在成员国经济体中，德国在下降数月后再度上涨，此次报99.7，前月为99.6。

意大利数据从100.9涨至101.0。

OECD整体数据从100.4增至100.5，美国数据持稳于100.4。中国则从99.1涨至99.3；印度从99.3增至99.4。

而俄罗斯从100.0降至99.4；英国从100.3降至100.2。(完)

(编译 于春红; 审校 屈桂娟)

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