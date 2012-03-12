欧元区经济初现好转迹象--OECD

路透巴黎3月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一发布的最新月度指标显示,欧元区经济正在显露出改善的初步迹象.

OECD欧元区1月领先指标上升0.2个百分点,英国1月领先指标则上升0.1个百分点.

日本和美国则延续了前几个月的改善态势.其中美国1月领先指标上升0.7个百分点,日本则上升0.5个百分点.

OECD称:"美国和日本继续驱动整体形势,不过OECD其它主要成员国和整体欧元区,都开始展现出更强劲的信号,尽管还是初步的."

不过该组织表示,巴西和中国仍显露出走弱的迹象,中国1月领先指标下滑0.6点,巴西则下滑0.2点.

而1月OECD整体领先指标则上升0.4点,为连续第三个月上升,1月的升幅略高於前几个月.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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