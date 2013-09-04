欧洲将加入美国引领的复苏行列 新兴市场景气放缓--OECD

* OECD下修美国成长预估，上调法国和德国展望

* 新兴经济体放缓，料拖累全球成长

* 美联储缩减买债计划合宜，欧洲央行应保持警戒

记者 Leigh Thomas 编译 王冠中/杜明霞

路透巴黎9月3日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，在美国经济成长的带领下，发达经济体的前景正逐渐改善，即使是受危机冲击的欧洲也终于加入复苏的行列。

尽管如此，OCED指出，许多新兴经济体景气放缓，意味着全球成长仍将维持疲弱。

“结论就是，发达经济体成长加速，而新兴经济体成长放缓，”OECD首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)称。

OECD称，在主要经济体中，美国将引领复苏；美国今年经济料成长1.7%，低于5月时预估的成长1.9%。

受央行大规模货币刺激的提振，日本经济今年料成长1.6%，和5月预估相同。

此外，近年来因债务危机冲击而景气低迷的欧洲，终于传出了好消息。法国和德国均呈现复苏，让OECD上调对两国成长的预估。

法国经济今年料成长0.3%，5月时的预估为萎缩0.3%；德国今年料成长0.7%，先前预估为成长0.4%。

英国料将成长1.5%，远高于5月预估的成长0.8%。

OECD表示，虽然主要发达经济体在回暖，但很多新兴经济体放缓可能拖累全球增长。

不过中国是新兴经济体中的一个例外，中国今年经济成长料加快，全年成长率料达7.4%。

OECD称，鉴于美国经济有望保持稳定增长，美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减购债是适当的。

美联储5月时暗示考虑放慢购债速度。

欧元区方面，OECD表示欧洲央行应保有降息的可能性，以防经济复苏停步不前。

意大利经济今年料萎缩1.8%，帕多安称南欧负债累累的国家仍需放松货币政策。(完)

(审校 王翔琼/徐文焰)

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