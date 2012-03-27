欧元区危机远未结束 没有自满空间--OECD

路透布鲁塞尔3月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,尽管今年金融市场有所平静,但欧元区债务危机尚未结束.OECD还警告称该地区银行业仍疲弱、债务水平依旧在上升、并且还远不能确保实现财政目标.

随着欧元区滑向过去三年以来的第二次滑坡,经济合作暨发展组织表示,该地区需要大刀阔斧式地经济改革,没有自满的空间.

"市场对於欧元区主权债务的信心较为脆弱."OECD在一份有关欧元区经济状况的报告中称."成长前景仍十分不确定,并且极为依赖主权债务危机的解决."

与国际货币基金会(IMF)和欧盟(EU)执委会的预估不同,经济合作暨发展组织预计2012年欧元区经济成长率将在0.2%,而非萎缩.

经济合作暨发展组织提醒,赤字削减的目标需要在现实与政治可能性之间求得平衡,否则欧盟的执行体系将会失去可信性.

欧元区必须"制定出更可信、更细致的中期预算计划,"OECD表示.此次危机可能提升了政策制定者推行撙节举措的决心,但今年南欧国家的经济衰退,或令欧元区领导人和欧盟执委会若想要对那些未达到目标的成员国加以制裁,面临更大的难度.

经济合作暨发展组织表示,强化银行业也是危机解决的关键一环.欧元区必须同意建立足够强大的金融防火墙,以避免在债务累累的意大利和西班牙的市场融资通道被切断时受到波及.(完)

--编译 洪曦; 审校 王洋

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