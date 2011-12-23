OECD首席经济学家认为欧元区分裂极为不利--报载

路透米兰12月23日电---经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)周五表示,欧元区分裂是极为不利的事,而就算是对希腊这样的国家而言,离开欧元的成本将远高於利益.

"这将造成债务水准升高,从而引发衰退."帕多安在意大利报纸Il Mondo上表示.

帕多安称,难以想像成员国减少後欧元能够长久存续.

"到了那个时候,离心分化的机制可能会浮现,到最後这有可能让欧元成为历史."

帕多安指出,欧洲有放宽货币政策的空间.

"应当谨记的是,就通胀而言,2012年并未有通胀的实质威胁."

帕多安表示,他认为意大利总理蒙堤领导的技术型官员所提出的节约支出计画是积极的.

"可能还有些需要完成的工作,特别是在经济成长方面."他说道.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。