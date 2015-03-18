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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 18:19 BJT

OECD报告：敦促政府实施更多改革，尽管经济增长前景改善

OECD预测日本经济2015年和2016年料分别增长1.0%和1.4%，分别较前次预估上修0.2和0.4个百分点。

OECD将2015年印度经济增长预估大幅上调1.3个百分点，至7.7%；而将今年中国的增长预估下调0.1个百分点，至7.0%。

“2015-16年印度预计将成为增长最快的主要经济体，增速超过中国，”OECD说。该机构还预测2016年印度经济增速加快至8.0%，而中国为6.9%。

对于占全球经济70%的主要经济体，包括美国、欧元区、日本、英国、加拿大、中国、印度、巴西等，OECD预测2015年的整体GDP增速为4.0%，较11月时预测上修0.1个百分点。(完)

(编译 艾茂林/白云/李春喜 审校 李爽/孙茉莉/张明钧)
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