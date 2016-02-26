焦点：OECD呼吁G20国家加快结构性改革 因全球经济前景仍黯淡

2016年2月25日，在上海金融区拍摄的G20财长和央行行长会议标识。 REUTERS/Aly Song

路透布鲁塞尔2月26日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五呼吁20国集团(G20)加快改革进程，以在贸易往来放缓和投资疲弱的环境下努力促进经济增长。

G20财长及央行官员周五齐聚上海，致力于解决全球经济前景疲弱问题。

“近期全球经济增长前景仍笼罩阴霾，新兴市场经济体失去动能，全球贸易活动减慢，发达经济体的回升脚步因投资持续疲弱而受到牵绊，”OECD说道。

OECD在为G20会议准备的报告中称：“实施结构性改革，并辅以支撑需求的政策，这样做的理由依然有力，以便能持续推动生产率和创造就业。”

OECD的一大任务就是监督G20集团改革，帮助其通过对经济进行一系列协调的结构性调整，实现2014年做出的的承诺，即到2018年前使G20整体GDP额外增长2%以上。

“虽然在对抗某些主要挑战方面有所进展，但仍可见到2013-14年改革进度放缓的情况延续至2015年，即便把目前在准备中、但尚未完全执行的措施考虑在内，”该报告表示。

OECD表示，意大利与西班牙等南欧国家改革的速度，普遍快于北欧国家。至于欧洲以外的地区，日本、中国、印度与墨西哥在改革方面走在前列。

由于超低利率甚至负利率尚未带来预期中刺激增长的效果，反而使得投资回报下滑，因此增长较预期缓慢，尤其是中国，已加大金融市场不确定性和波动性。

“金融市场的波动性日益加剧，因资本既追求收益又寻求安全，”OECD表示。

“要想恢复健康的包容式增长，就需要做出紧急政策反应，需要货币、财政和结构性政策共同发挥作用，”该报告称。

G20财长和央行官员将在周五和周六讨论如何更好地协调各自之间的政策反应，尝试确定哪些政策领域以及哪些国家仍有采取更多行动的余地。

“这份题为‘2016寻求增长’的报告强调各国在制定政策时实现政策协同的重要性，”OECD表示。

G20官员表示，会议可能会要求德国增加支出。德国拥有财政盈余，巨额经常帐盈余与GDP之比超过8%，且投资相对较低。(完)