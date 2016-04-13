OECD秘书长敦促七国集团协同采取财政刺激计划

路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三敦促七国集团(G7)协同采取财政刺激方案，以支持全球经济增长。

葛利亚在与日本首相安倍晋三会晤后表示，他对安倍说，财政支出不需要很大，但应当侧重基础设施、教育以及能提高生产率的政策上。

他说，安倍看起来赞同他扩大财政支出的建议，但需要与其他官员进行讨论，以确定G7的日程。

安倍在会见外国经济学家，为主持5月的G7财长和央行总裁会议做准备。

葛利亚说，他建议安倍日本应当坚持明年上调消费税的计划，并进一步上调以削减公共债务。

然而，经过多年来令人失望的增长后，主要经济体应自财政撙节做出转变。

“2008和2009年时，我们呼吁进行财政整顿，但现在情况不同了，”葛利亚说。

“各国政府可审慎选择能产生高倍增效果的支出项目，还能以低利率借款，并对可打破瓶颈的项目进行支出。”今年稍早，由于对全球经济未能突破低增长环境感到挫败，20国集团(G20)呼吁增加财政支出并降低对货币政策的依赖。

安倍晋三预定在明年4月将日本消费税由8%调高到10%，但一些最接近他的顾问正呼吁搁置加税计划。

葛利亚重申，他认为日本政府应坚持这项计划，并将消费税逐步调升至15%，以助稳定公共债务。

葛利亚的观点与诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼及斯蒂格利茨截然相反，这两位诺奖得主上个月会见安倍晋三时，建议推迟上调消费税。(完)