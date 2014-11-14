经合组织认为G20促增长计划将使全球经济增长2.1%--报载

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透澳洲布里斯班11月14日 - 澳洲报纸周五报导，经济合作暨发展组织(OECD)称，一些20国集团(G20)国家实施提振全球经济的计划，应会超过到2018年使全球经济成长再提高2个百分点的目标。
经济合作暨发展组织秘书长葛利亚对该报表示，自2月以来已提出超过1,000项举措，若实施这些举措，将在未来五年内使全球产出提高2.1个百分点。
澳洲国库部长霍基9月时表示，整体产出增长已经达到1.8%。澳洲是这次G20峰会的承办国。
“现在的目标是增长2.1%，”葛利亚表示。“通常来说，如果进展良好，会超过目标，现在的问题是要确保后续工作，进行监控并负起责任。”
OECD和国际货币基金组织(IMF)负责衡量和监控各国成长策略。G20领导人峰会在布里斯班举行，周日会议结束时将公布成长策略。(完)
(编译 李爽; 审校 李春喜)
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