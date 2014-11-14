经合组织认为G20促增长计划将使全球经济增长2.1%--报载

路透澳洲布里斯班11月14日 - 澳洲报纸周五报导，经济合作暨发展组织(OECD)称，一些20国集团(G20)国家实施提振全球经济的计划，应会超过到2018年使全球经济成长再提高2个百分点的目标。

经济合作暨发展组织秘书长葛利亚对该报表示，自2月以来已提出超过1,000项举措，若实施这些举措，将在未来五年内使全球产出提高2.1个百分点。

澳洲国库部长霍基9月时表示，整体产出增长已经达到1.8%。澳洲是这次G20峰会的承办国。

“现在的目标是增长2.1%，”葛利亚表示。“通常来说，如果进展良好，会超过目标，现在的问题是要确保后续工作，进行监控并负起责任。”

OECD和国际货币基金组织(IMF)负责衡量和监控各国成长策略。G20领导人峰会在布里斯班举行，周日会议结束时将公布成长策略。(完)

(编译 李爽; 审校 李春喜)

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