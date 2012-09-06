OECD调降2012年G7整体经济成长预估

路透巴黎9月6日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,随着欧元区危机蔓延至核心国,近几个月来主要发达经济体前景趋黯.OECD还敦促欧洲央行干预债市,抑制动荡.

OECD预期2012年七国集团(G7)整体经济将成长1.4%,但内部高度分化,欧洲国家带来明显拖累.

"欧元区仍是关键点,是危机的中心地带."首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)对记者们表示.

"出於自身利益,(欧元区)需解决问题;为了全球经济的稳定,(欧元区)也需拿出行动.欧洲央行可以继续进行债券市场干预,这是重中之重."

OECD表示,更广泛地看,经济成长疲弱且通胀温和的国家的中央银行,在降息问题上不应犹豫.

如果就业市场恶化且政府被迫采取紧缩措施,美国将推出更多宽松政策

OECD预计今年美国经济成长率在2.3%,略低於5月预估的2.4%.

其对欧元区重要国家--德国的增长预估调降幅度更大,从增长1.2%下调至0.8%,称欧债危机愈发令核心经济体承压.

对意大利前景的看法更趋黯淡,OECD将对该国经济的预估从5月的萎缩1.7%下调至萎缩2.4%,并将法国增长预估从0.6%下调至0.1%.

帕多安表示,欧元区各经济体的借款成本分化,表明欧元区货币政策受阻,并警告若忽视这点将造成严重後果.

"这肯定会对欧元区的完整性带来又一个威胁,因此预示着存在分裂的风险,"他表示,敦促欧洲央行购买问题最严重国家的公债.数小时後,欧洲央行就将公布市场干预计划的细节.

但仅凭欧洲央行的行动并不足以解决欧债危机,有必要快速奠定银行业监管联盟的基础.

帕多安称,正推进改革和削减预算的欧元区国家不应将近期债券收益率下跌视作形势缓和的迹象,否则可能会前功尽弃.

不景气不仅仅局限於欧元区,OECD还将其对英国经济今年的增速预估从成长0.5%下调至萎缩0.7%.

OECD指出,5月时的预估建立在更广泛的数据基础上,与最新预估采用的模型不一致.

除欧元区危机外,OECD警告称,全球经济面临的重大风险还包括美国在年底大举收紧财政政策,根据当前立法,届时增税和政府自动减支措施将开始实施.(完)

--编译 梁睿雪/洪曦/丁琦/王兴亚;审校 田建华/王洋

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