OECD称发达国家须争取将债务与GDP之比降至50%

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透巴黎4月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家应在长期内将债务与国内生产总值(GDP)之比削减至50%,而目前部分国家的该比例甚至高於100%.这预示未来在去贡杆化方面,可能还有很长的路要走.
"各国应将债务水平降至相当於GDP的50%或更低水平,以为抵御未来的负面冲击提供一道安全缓冲,"OECD在一份研究报告中称.
OECD并称,鉴於日本的公共债务与GDP之比已超过200%,该国必须采取最大努力,以争取在本世纪中叶前达到上述提议标准.(完)
--编译 丁琦;审校 孙茉莉
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