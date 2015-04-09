OECD领先指标显示欧元区及印度经济成长有所改善 中国放缓

路透巴黎4月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，领先指标显示欧元区(尤其是意大利及法国)及印度经济成长有所改善，但中国、俄罗斯与巴西成长放缓。

OECD在月度报告中表示，欧元区的意大利与法国显示成长较佳的迹象，欧元区最大经济体德国的展望也有所改善。

OECD的欧元区整体领先指标，从前月的100.6上升至100.7。

OECD的法国指数自100.5升至100.7，意大利指数自100.8升至101.0。德国指数自99.7升至99.8。

印度前景持续好转，指数自99.3升至99.5。但中国指数自98.5降至98.4，俄罗斯自99.0降至98.9。

美国指数自100.1降至100.0。日本指数自99.9升至100.0。(完)

(编译/审校 陈宗琦/龚芳/李婷仪)

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