OECD领先指标显示欧元区及印度经济成长有所改善 中国放缓

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透巴黎4月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，领先指标显示欧元区(尤其是意大利及法国)及印度经济成长有所改善，但中国、俄罗斯与巴西成长放缓。
OECD在月度报告中表示，欧元区的意大利与法国显示成长较佳的迹象，欧元区最大经济体德国的展望也有所改善。
OECD的欧元区整体领先指标，从前月的100.6上升至100.7。
OECD的法国指数自100.5升至100.7，意大利指数自100.8升至101.0。德国指数自99.7升至99.8。
印度前景持续好转，指数自99.3升至99.5。但中国指数自98.5降至98.4，俄罗斯自99.0降至98.9。
美国指数自100.1降至100.0。日本指数自99.9升至100.0。(完)
(编译/审校 陈宗琦/龚芳/李婷仪)
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