OECD称全球经济料将稳步复苏 欧洲央行应采取更多行动

2014年10月28日，在巴黎拍摄的美元和欧元照片。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透巴黎11月25日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，全球经济未来两年将逐步改善，但是日本增长会低于此前预期，而欧元区要应对经济停滞和通缩风险加大的局面。

OECD称，在经济增长和货币政策方面，各国将会有明显的分化，这会带来债市和汇市的波动。

OECD在半年度经济展望中称，美国和英国经济会强于欧元区和日本；而在新兴市场国家中，印度、印尼和南非预计会稳步复苏。俄罗斯经济明年料停滞，而中国经济将会降温。

OECD表示，整体而言，全球经济预计今年成长3.3%，2015年和2016年经济增速会达到3.7%和3.9%，符合本月稍早在20国集团(G20)峰会前公布的预估。

尽管多数预估维持未变，但对日本今年经济成长率预估下调超过一半，明年成长率则下调至0.8%。不过OECD仍预期日本将会复苏，因企业获利仍较高且日圆走软将有助出口。

OECD对欧元区较为担心，称“或许已滑入持久性的停滞陷阱。”

其写道，“若经济增长停滞或通胀预期进一步降温，则欧元区有通缩风险。”

其对欧元区2015年和2016年的通胀率预期分别为0.6%和1.0%，比欧盟自己的预估稍显悲观，且远低于欧洲央行设定的略低于2%的目标。

**货币刺激举措**

OECD因而重申敦促欧洲央行在欧元区采取量化宽松的呼吁。

“进一步的货币刺激可能包括购买更多资产支持证券和有担保债券，并购买政府公债，这可能通过欧元区国家加权篮子；并购买投资级公司债。”报告称。

OECD表示，法国和意大利提出的低于目标的预算计划，对帮助提振经济增长是“适当的”。本周结束前欧盟预料将对其政策做出裁定。

OECD还预计美国经济成长将获得更多动能并仍高于趋势，明年GDP增速料为3.1%。

OECD表示，明年英国经济成长看来将放缓至2.7%，高于长期平均水准，但略低于英国央行本月稍早预估的2.9%。

OECD并称，英国央行应该从2015年中开始升息，以阻止通胀回升太多，该时间点比英国央行最近经济展望所暗示的要早几个月。

OECD表示，中国经济成长料将略为放缓。其并称，“今年所采取的刺激举措将持续支撑产出成长，但地产市场活动仍然疲弱。”

该机构认为，未来两年欧元和日圆兑美元逐步贬值10%，可能会在明年拉抬欧元区和日本的经济成长约0.2个百分点，后年拉抬幅度达到0.4个百分点。

OECD称，尽管乌克兰和中东地区的地缘政治紧张情势升高，但迄今对大宗商品市场几无影响，不过风险仍在。(完)

(编译 郑茵/张若琪/戴素萍 审校 徐文焰/龚芳/王兴亚)

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