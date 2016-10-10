全球主要经济体8月增长动能稳定--OECD

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎10月10日 - 周一发布的经济合作暨发展组织(OECD)月度领先指标显示，主要工业化经济体的经济动能保持稳定，英国经济增长在6月退欧公投后维持较低的增速。
OECD称，8月34个成员国的领先指标持平在99.7，该指标自3月以来一直维持在该水平。
英国领先指标从7月的99.3小幅升至99.5。OECD称，这与英国“经济增长在较低水平企稳”的情况吻合。
主要数据
4月 5月 6月 7月 8月
OECD地区 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
欧元区 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3
亚洲主要五国* 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7
主要七国 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
加拿大 99.5 99.6 99.7 99.8 99.8
法国 100.5 100.5 100.4 100.4 100.4
日本 99.7 99.7 99.7 99.6 99.7
德国 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9
意大利 100.7 100.6 100.5 100.4 100.4
英国 99.3 99.2 99.3 99.3 99.5
美国 99.2 99.1 99.1 99.1 99.0
巴西 98.7 99.3 99.8 100.3 100.7
中国 98.7 98.7 98.8 98.9 98.9
印度 100.1 100.3 100.5 100.6 100.8
俄罗斯 99.0 99.3 99.6 99.8 100.0
* 中国、印度、印尼、日本和韩国
(完)
(编译 侯雪萍/于春红; 审校 张明钧/艾茂林)
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