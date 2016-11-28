OECD调升经济增速预估 因美国料将带头加快成长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎11月28日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，随着特朗普政府的减税及公共支出计划为美国经济点火，未来几个月全球经济成长增速情况将快于先前预期，OECD并调升全球经济成长预测。
在半年一度经济展望报告中，OECD预估今年全球经济增长2.9%，2017年加速至3.3%，2018年升至3.6%。
OECD对美国前景稍微更加乐观，预测明年成长2.3%，高于9月时预测的2.1%。
OECD预测美国2018年成长率提高至3.0%，为2005年以来最高。
据OECD估计，这可能会使美国2018年的失业率从今年的4.9%降至4.5%。
随着美国就业市场变得愈加紧俏，且薪资上升，OECD预计到2018年通胀率料将从2016年的1.2%升至2.2%，从而促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步升息，到2018年底时利率将升至2.0%。
美国经济反弹将帮助抵消全球其他地方经济疲软的影响。
OECD对英国前景的看法已没有9月时那么悲观，因英国央行已帮助缓解了退欧公投对该国经济的影响。
英国经济今年料将增长2.0%，比之前的1.8%有所上修，但到2018年时这一增速可能减半。
中国2017年经济增速料将从今年的6.7%放缓到6.4%，两项数字均稍稍强于前期预测。中国不是OECD成员国。
美国进口需求走强，料将抵消疲弱的亚洲贸易对日本经济的影响；日本今年的经济增速从之前的0.6%上修到了0.8%，2017年增速从9月预测的0.7%上修到1.0%。
欧元区前景略微好转，尽管英国与欧盟将来的关系存在不确定性。
受货币政策提振，欧元区今年的经济料将在1.7%，2017年为1.6%，这两项数字比OECD 9月作出的预测均有小幅上修。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英/王琛；审校孙茉莉/白云/王洋)
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