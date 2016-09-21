焦点：OECD下修今年全球经济成长预估至2.9% 因全球化进程停滞

路透巴黎9月21日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三警告称，随着全球化进程几近停滞，今年及明年全球经济增速将放缓到金融危机以来的最低水准。

OECD在最新主要经济预测报告中指出，长久以来作为全球经济推动力的贸易成长，今年料将落后于全球整体经济增速。

“这远低于以往正常水准，并且透露出，以贸易密集度指标来看，全球化可能已经停滞，”OECD指出。

OECD因而预测今年全球经济成长率仅有2.9%，低于上次在6月预测的3.0%，并创下2008-2009年全球金融危机以来的最低水准。

OECD表示，随着中国寻求使经济增长摆脱对出口的依赖，加上一些企业将生产迁回本国，很多全球供应链正在断裂。这些供应链在每个阶段都会增加经济价值，而且通常根植于中国。

反对贸易自由化的声浪日渐增长，加上一些主要大宗商品出产国陷入经济衰退，这些都加剧了贸易放缓。OECD警告称，贸易放缓可能会削弱业已疲软的生产率，因而最终会令生活水平下降。

“如果我们能恢复到1990和2000年代那样的贸易增速，那么我们将能够重新取得金融危机爆发前的生产率升幅，”OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)接受路透专访时说。

“自金融危机以来，生产率大致下降了一半，这导致我们失信于所有公民，”她说。

**无法兑现的承诺**

未来数月将面临大选的多个国家中，反贸易成为政治议程的热门话题。

美国总统候选人特朗普(Donald Trump)力主降低贸易自由化程度，而德国和其他欧洲国家周六有成千上万人示威，反对与美国和加拿大的拟议自由贸易协议。

曼恩表示，选民很容易发现加强贸易带来的损失，比如裁员等，但好处却没那么明显，比如商品价格更低、选择更多等。

鉴于明年全球经济增长率料仅小升至3.2%，从6月预估的3.3%调低，曼恩警告称，这样的增长可能过低，不足以创造出年轻人需要的就业职位，也无法兑现给老人的退休金承诺。

“这对于全球成长而言，情况并不妙，”曼恩称，“整体而言，3%的增长并不足以兑现对公民的承诺。”

OECD指出，特别是美国经济成长看来比几个月前更加疲弱，预计美国今年经济成长率为1.4%，低于6月时预估的1.8%。

尽管这可能是美国自2009年金融危机以来最低的增长率，且逊于欧元区的1.5%，但OECD表示，美联储应该继续升息25个基点。

曼恩指出，这将有助于抑制资产价格不致大幅超前实质经济成长。美联储决策官员将于周三发布利率决议。

OECD目前预计，美国明年经济增速将加速至2.1%，低于6月预估的2.2%。

OECD估计，6月公投退欧对英国经济的打击将不像当初预期的那样严重。

OECD预测英国今年经济成长率为1.8%，高于6月时所预估的1.7%。然而，2017年经济成长预估则腰斩至仅1.0%，主因英国与欧盟的贸易关系仍充斥不确定性。(完)