OECD认为G20促增长计划将使全球经济增长超越目标（更新版）

路透布里斯班11月14日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，20国集团(G20)国家实施提振全球经济的计划，应会超过到2018年使全球经济成长再提高2个百分点的目标，不过乌克兰及埃博拉等风险持续升高。

经济合作暨发展组织秘书长葛利亚表示，自2月以来已提出超过1,000项举措，若能落实这些举措，将在未来五年内使全球产出超越上述目标。

葛利亚在G20领导人峰会于布里斯班召开前向路透表示，“的确，若能完美实现所有承诺...则成长幅度将大于2%。

澳洲国库部长霍基9月时表示，整体产出增长已经达到1.8%。澳洲是这次G20峰会的承办国。

OECD和国际货币基金组织(IMF)负责酌量和监督将在周日布里斯班G20领导人峰会结束时公布的国家增长战略。

“我们已用尽货币政策的空间，也无财政政策的余裕。只剩下结构性改革，结构性改革议题真很重要。”

他表示，全球经济最大的风险在于缺乏改革，但也正出现其他问题。

“目前有一些威胁，地缘政治面的，俄罗斯-乌克兰和中东的问题，现在还有埃博拉疫情的危机...这让已然不确定的形势雪上加霜。”

OECD和G20都在努力遏制避税行为，这是此次领导人峰会的一个主要目标。

来自51个国家的财长和税务机关高级官员于上月签署了一份协议，各国间将自动交换税务信息，借此整治透过秘密银行账户的逃漏税行为。

葛利亚表示，尽管在打击个人逃漏税行为上有了很大进展，但企业避税现象仍需进一步整顿。

“那些跨国公司在做什么呢？他们并没有缴纳税金，因为他们利用我们80多年前创建法律时的漏洞来回避双重课税。我们需要改变这一现象。”(完)

(编译 张明钧/张若琪/洪曦; 审校 李婷仪)

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