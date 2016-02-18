OECD调降全球经济成长预估 敦促各国领导人出手刺激需求

路透巴黎2月18日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四调降美国、欧洲和巴西等经济体的增长预估，并敦促全球领导人共同行动来刺激需求，为今年全球经济增长加速的希望泼了一盆冷水。

OECD在其经济展望中，将2016年全球经济增速预估从11月时的3.3%调降至3.0%。

这意味着，今年全球经济增速不会超过2015年，而2015年的增幅已经是五年来最慢。

OECD称，贸易、投资和薪资增长仍然非常疲弱，并敦促全球领导人动用所有政策杠杆来刺激经济增长。

“货币政策无法独力发挥作用，”OECD称。“需要更强有力的全面政策回应来刺激需求，”OECD补充道，并敦促有财政扩张空间的国家提高基础设施项目的公共投资。

美国和德国在主要发达经济体中增速调降幅度最大，OECD将这两个国家2016年经济增速预估均调降0.5个百分点，分别至2.0%和1.3%。

OECD现在预测美国和欧元区经济较上年放缓，欧元区经济增长减慢至1.4%，但到2017年两地经济增长将略微加快，分别至2.2%和1.7%。

OECD维持未来两年中国经济增长预测不变，仍预计2016年增长放缓至6.5%，2017年减速至6.2%。

该组织称，低油价对欧元区经济活动的积极影响小于预期，但极低的利率和欧元走软还没有促使投资持续增强。

美国方面，由于美元走强拖累了出口，油价下跌对该国庞大的油气产业造成冲击，去年下半年经济增长减慢。

在最大的新兴经济体中，巴西被视为大宗商品下跌的一个主要牺牲者，今年经济衰退可能较预期严重，达到4.0%。

OECD将2016年印度经济增长预估上调0.1个百分点至7.4%，这是一个少见的亮点。(完)