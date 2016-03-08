OECD指标暗示发达经济体经济成长放缓 中国成长前景趋稳

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透巴黎3月8日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二称，主要发达经济体的经济成长率降温，同时中国经济成长前景趋稳。
该组织称，俄罗斯和巴西前景正在恶化。
OECD指称，其1月月度综合领先指标显示34个发达成员国显示出“经济放缓的迹象”。
9月 10月 11月 12月 1月 成长周期前景
OECD 地区 99.9 99.9 99.8 99.7 99.6 成长放缓迹象
欧元区 100.6 100.6 100.6 100.6 100.5 稳步成长
主要亚洲五国* 98.9 98.8 98.8 98.7 98.6 企稳初步迹象
七国集团(G7) 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 成长放缓
加拿大 99.6 99.5 99.3 99.3 99.1 成长放缓
法国 100.6 100.7 100.8 100.9 100.9 稳定成长动能
日本 100.0 99.9 99.8 99.6 99.5 成长放缓
德国 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 成长放缓迹象
意大利 100.9 100.9 101.0 101.0 101.0 稳步成长
英国 99.7 99.5 99.3 99.2 99.1 成长放缓
美国 99.5 99.3 99.2 99.0 98.9 成长放缓
巴西 97.9 97.9 97.8 97.8 97.7 成长失去动能
中国 97.9 97.8 97.8 97.7 97.6 企稳初步迹象
印度 99.9 99.9 100.0 100.0 100.1 稳定成长动能
俄罗斯 99.5 99.1 98.7 98.4 98.0 成长失去动能
*主要亚洲五国为中国、印度、印尼、日本和韩国
(编译/审校 于春红/王洋)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
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