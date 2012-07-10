就业危机至少将持续到2013年底--经合组织

路透伦敦7月10日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,至少在2013年底前,发达经济体的失业率都仍将处於高位.面对40年来最疲弱的经济复苏,年轻人和低技能人群尤其受到冲击.

OECD在2012年就业展望报告中称,明年底,该组织34个成员国的失业率仍将保持在7.7%,接近今年5月的7.9%;失业人口达4,800万人.

OECD秘书长葛利亚表示,对劳动力市场而言,近期经济前景恶化是个非常糟糕的消息.

"政府通过消除就业创造壁垒及投资教育和技能等一切可能的手段来帮助求职者,尤其是年轻人,这点非常重要,"葛利亚称.

各国需要采取适当的宏观经济政策举措,来应对这波就业危机,例如稳定欧洲银行业系统的即时措施.OECD还称,如果政府拥有预算调整空间,那麽也可能推出一些宽松财政政策.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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