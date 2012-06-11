OECD综合领先指标显示亚洲经济疲软 中印经济放缓

路透巴黎6月11日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一公布的最新报告显示,有迹象显示中国和印度经济开始放缓,而欧洲继续受债务危机所困.

OECD的中国综合领先指标(CLI)从4月的99.4跌至99.1,进一步远离长期均值100.

印度综合领先指标同样出现疲软迹象,从98.2跌至98.0,再次低於平均水平100.

"上月以来,对中印两国的评估结果出现明显变化.这两个国家的综合领先指标都表明,经济活动逊於长期趋势,"OECD在报告中表示.

OECD整体领先指标从100.4微升至100.5,因美国、日本和俄罗斯活动出现新增长.该指标涵盖33个国家.

但OECD表示,这三个国家改善步调已在近几个月减速,使其成长出现即将放缓的初步讯号.

在此同时,欧元区指数仍持稳於99.6,和法国一样.意大利则是从99.2小降至99.1,因欧洲债务问题一直令经济成长低於长期趋势.

德国综合领先指标亦持平於99.4.英国指标则是从99.7小升至99.8,但仍低於长期均值.(完)

--编译 田建华/梁瑞雪/张明钧;审校 白云

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