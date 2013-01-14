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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 19:40 BJT

全球经济: OECD称多数工业化国家成长前景改善,中国和印度达转捩点

路透巴黎1月14日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,以美国和英国为首的多数工业化国家的成长前景有所改善,而中国和印度经济则已达到正面的转捩点.

OECD在每月领先指标声明中称,法国、德国和意大利等欧元国家的成长前景以及整体欧元区的情势正开始趋于稳定.

11月OECD的33个成员国领先指标持稳于10月,为100.2,略高于长期平均100.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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