专访：金融危机加剧部分欧洲国家的收入不平等状况--OECD

路透巴黎10月7日 （记者 Michel Rose） - 经济合作与发展组织（OECD）一位专家称，经济危机加剧了欧洲一些国家的收入不平等状况，且由于教育支出削减影响到一整代人，经济危机的冲击会在未来数十年持续，可能损害长期增长。

尽管2008金融危机最初在大多数欧洲国家对富裕家庭造成的冲击较大，且最贫困群体得到了福利计划的支撑，但2010年开始实施的财政撙节计划导致不平等差距拉大。

“金融危机开始后出现了两个不同阶段：当福利国家机制有效的时候，以及当撙节开始的时候，”OECD高级政策分析师迈克尔·福斯特（Michael Forster）对路透表示。

“有可能我们现在正处于第三阶段，该阶段的冲击实际上在特定国家体现出来，”他说道，他指的是法国等国家自2012年起重新采用更关注再分配性的经济措施，而英国等其他国家则继续大幅削减支出。

在2010/2011年遭遇债券市场的压力后，希腊、意大利和西班牙等欧洲南部国家被迫实施严峻的撙节措施，这些国家2007至2012年间收入不平等差距急剧扩大。

西班牙最贫穷的10%人口的实际收入在2007和2011年间以每年近13%的速度下滑，而同期最富裕的10%人口的实际收入下滑速度仅为1.5%。

相形之下，到2012年止，德国与荷兰以基尼系数衡量的收入不平等状况实际上却在下降。2012年是可找到可比数字的最后一年。

福斯特称，由于接受OECD调查的四分之一国家计划在未来几年削减教育支出，金融危机对不平等的影响可能会在未来数年持续。相较富裕家庭，贫穷家庭更易受到教育支出削减的冲击。

“但现在下结论为时尚早。教育对更为平等的收入分配的影响通常需要10-15年才会显现，”Forster表示。（完）